Incendio danneggia l’esterno di un deposito agricolo e di mangimi

I vigili del fuoco sono intervenuti alle prime luci di oggi per spegnere un incendio divampato all’esterno di un magazzino adibito ad attività commerciale e deposito di mangimi ed attrezzature agricole di vario genere.

GIMIGLIANO (CZ) – L’intervento dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale alle prime luci dell’alba, poco dopo le 4:00 circa. L’intervento è stato effettuato in località Cavorà , nel comune di Gimigliano. L’incendio è divampato all’esterno di un magazzino adibito ad attività commerciale e deposito di mangimi ed attrezzature agricole di vario genere. Le fiamme hanno interessato delle pedane in legno accatastate a ridosso di una parete esterna alla struttura, costituita da pannelli coibentati, danneggiando parte della stessa.

Le fiamme ed il calore hanno anche distrutto una piccola parte del materiale situato all’interno del locale ma il tempestivo intervento delle unità dei vigili del fuoco è valso a circoscrivere e ad estinguere il rogo evitando il propagarsi delle fiamme all’intera struttura.

Al termine delle operazioni di spegnimento, da una prima valutazione dei vigili del fuoco insieme ai carabinieri della stazione di Gimigliano, non si esclude l’origine dolosa dell’incendio. Ulteriori accertamenti ed indagini in corso. Non si registrano danni a persone ma il rogo ha provocato disagi dovuti al fumo denso e acre nonché tanta paura tra gli abitanti della piccola frazione.