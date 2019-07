Salvini domani in Calabria per consegnare beni confiscati alla ‘ndrangheta

E’ stato lo stesso vicepremier ad annunciarlo in un video messaggio su Facebook. Salvini domani sarà a Limbadi

LIMBADI (VV) – “Martedì sarò in Calabria a restituire alla comunità un bene confiscato alla ‘ndrangheta. Sarò a Limbadi in provincia di Vibo Valentia. La lotta alla mafia, alla camorra, alla ‘ndrangheta prosegue in tutta Italia e in tutta Europa”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato la sua presenza domani nel Vibonese per la consegna alla collettività di alcuni beni confiscati a clan della ‘ndrangheta.

Martedì prossimo, infatti, il Comune – guidato da una terna commissariale – consegnerà le proprietà appartenute al clan Mancuso all’associazione di volontariato San Benedetto Abate, di Cetraro (Cs), di cui è presidente don Ennio Stamile, referente regionale di Libera. La concessione avrà durata di dieci anni ed è rinnovabile, con i beni che verranno riutilizzati per finalità sociali. Si tratta di due fabbricati in località “Giardino” già adibiti ad alloggi per studenti; un terreno agricolo in località “Gurnera” e di una villa in località “Santa“.