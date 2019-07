Incendio in un cantiere edile nei pressi della Cittadella regionale

Il rogo ha interessato un cantiere edile per la realizzazione di edifici residenziali e locali commerciali in localitĂ Germaneto di Catanzaro.

CATANZARO – E’ divampato in piena notte e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sull’origine dell’incendio che ha interessato un cantiere edile nei pressi della Cittadella regionale e del campus universitario Magna Graecia. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno all’1.30 per spegnere le fiamme che hanno interessato numerose assi in legno utilizzate per i ponteggi, accatastate in piĂą punti nell’area dei lavori.

Sette unitĂ dei vigili del fuoco e un’autobotte hanno domato l’incendio e proceduto con la messa in sicurezza della zona per evitare che la propagazione dell’incendio. Avviati anche gli accertamenti per risalire all’origine delle fiamme ed al momento nessuna ipotesi viene esclusa, nemmeno quella di una possibile matrice dolosa. Indaga la polizia di Stato.