Sul marciapiede senza casco e assicurazione. Fermato, minaccia i carabinieri

L’uomo arrestato con l’accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri lo hanno fermato mentre guidava su un marciapiede senza casco e col mezzo privo di assicurazione

TROPEA (VV) – Un uomo di 35 anni, D. R., è stato arrestato a Tropea dai carabinieri con l’accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto proprio nel noto centro cittadino turistico del vibonese. L’uomo, durante un controllo del territorio da parte dell’Arma, è stato sorpreso mentre circolava a bordo del suo motociclo su un marciapiede, per giunta senza casco e con il mezzo privo di assicurazione. Fermato dai militari che gli stavano notificando le sanzioni a cui era andato incontro, il 35enne per tutta risposta ha tentato di dileguarsi. Dopo essere stato nuovamente fermato dai carabinieri, il 35enne ha inveito contro di loro con frasi minacciose. In pochi attimi l’uomo è così passato dagli illeciti amministrativi a quelli penali ed è stato arrestato.