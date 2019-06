Tragico schianto tra una moto ed un furgone. Muore giovane centauro

L’incidente nel tardo pomeriggio di ieri nel quartiere Sala a Catanzaro. Il 34enne che si trovava alla guida della moto è morto sul colpo

.

CATANZARO – Un uomo di 34 anni, D.C., è morto in un tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Catanzaro nel quartiere Sala. L’uomo era alla guida di una moto Ducati che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata violentemente contro un furgone in via degli Angioini. Il motociclista è morto sul colpo, mentre la persona alla guida del furgone è rimasto illeso ma ha accusato un forte shock. La strada è stata completamente chiusa al traffico, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente oltre al personale del 118 giunto quasi immediatamente sul luogo dell’incidente. Nonostante i disperati tentativi di soccorso per il 34enne non c’è stato nulla da fare.