La lettera “preoccupata” di Oliverio ai governatori del Sud: “rischi frattura da autonomia”

Il presidente della Regione Calabria scrive ai presidenti delle Regioni del Sud¬†in materia di autonomia differenziata in cui chiede la disponibilit√† “a partecipare ad un incontro aperto alle forze sociali, alle Universit√† e ai rappresentanti delle amministrazioni locali, con l’intento di poter pervenire ad una proposta unitaria da parte delle Regioni del Mezzogiorno”

.

CATANZARO – Il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio ha inviato una lettera ai Presidente delle Regioni del Sud. Di seguito il testo integrale della missiva:

‚ÄúEgregi, nelle prossime settimane, la bozza di intesa ministeriale finalizzata a delineare un nuovo rapporto tra lo Stato ed alcune singole Regioni, potrebbe pervenire¬† ad una definitiva approvazione. Non √®, comunque, trascurabile il fatto che lo stesso dibattito, che si √® sviluppato intorno al cosiddetto progetto di autonomia differenziata, abbia gi√† concretamente modificato ed alterato il confronto tra Stato e Regioni.¬† La stessa conferenza Stato – Regioni rischia di essere vanificata nelle proprie prerogative istituzionali, mentre il Parlamento rischia di essere svuotato della sua centralit√† e funzione essenziale, su un¬† nodo sostanziale relativo alla definizione del rapporto Stato e Regioni. Un fattore certamente non secondario per le prospettive del Paese e per la stessa coesione nazionale.Il mio allarme √®, dunque, teso a sollevare non solo una questione di metodo. Ovviamente, esso √® motivato soprattutto dalla preoccupazione che la revisione costituzionale relativa ad una molteplicit√†¬† di materie e funzioni,ad esclusivo vantaggio di alcune regioni ed aree forti del Nord, possa acuire gli squilibri accumulati e non risolti nel corso di decenni a netto svantaggio del Sud e delle sue popolazioni. In particolare, saranno i giovani costretti in larga maggioranza ad abbandonare la propria terra. Una impostazione che di fatto mette in discussione il Patto Nazionale su cui si regge l’impianto istituzionale e democratico.¬†Il rischio che si possa creare una grave frattura sociale ed istituzionale √® reale.¬†√ą innegabile che tale frattura possa mettere in discussione il principio della parit√† dei diritti universali e di cittadinanza.¬†Nessun parametro fiscale¬† pu√≤ essere assunto come elemento regolatore per definire i livelli essenziali di prestazione (lep) e i costi standards per i servizi primari.¬†Saremmo costretti, inevitabilmente, a registrare una classificazione diversificata¬† tra territori e cittadini di serie A e altri di serie B o di categorie ancora pi√Ļ inferiori.¬†Ci√≤ nega il principio di eguaglianza per garantire pari dignit√† e libert√† a tutti i cittadini. Tale rischio √® assolutamente da evitare.¬†

Ci si troverebbe di fronte ad un processo di secessione erosivo delle fondamenta dello Stato unitario e Nazionale. Penso conveniaTe che le regioni, a cui ci √® stato attribuito il dovere di rappresentanza, siano le pi√Ļ esposte ai contraccolpi di una politica rivolta a potenziare solo l’interesse di alcune del nord. Va da s√© che non √® mia intenzione sollevare o soffiare su vecchi e nuovi conflitti tra Nord e Sud del Paese. Nella attuale contingenza¬† il tema √® ben altro: la necessit√† di un rilancio della forza e della capacit√† di competere dell’intero nostro Paese. Sarebbe un errore storico, di grave miopia politica, se si dovessero consegnare interi sistemi territoriali meridionali ad una condizione di abbandono e marginalit√†. Il danno non sarebbe soltanto quello di una accentuazione del dualismo storico ma quello della penalizzazione e della mancata crescita economico-sociale dell’insieme del Paese. Tutto ci√≤ sarebbe ancor pi√Ļ miope,di fronte alla necessit√† di un rinnovato rapporto con l’Europa. Anche a questo fine, un Sud meno residuale ma pi√Ļ produttivo e moderno √® una convenienza per l’ Italia intera. Al fine di un approfondimento di questi temi e con l’intento di poter pervenire ad una proposta unitaria da parte delle Regioni del Mezzogiorno, vorrei con la presente chiedere la Vostra disponibilit√† a partecipare ad un incontro tra i Presidenti delle Regioni del Sud e, dunque, concordare telefonicamente data e luogo di questo nostro appuntamento.Tale incontro ritengo debba essere aperto alle forze sociali, alle Universit√† e ai rappresentanti delle amministrazioni locali”.

In attesa con amicizia Mario Oliverio