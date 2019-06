Massi caduti in strada danneggiano tubatura dell’acqua, tecnici di Sorical al lavoro

La caduta di diversi massi si è verificata sulla strada provinciale 23 cosiddetta “Strada del mare”.

JOPPOLO (VV) – I massi caduti hanno provocato in un tratto della provinciale, giĂ interdetto al traffico tra Joppolo e Coccorino, la rottura in piĂą punti della condotta dell’acquedotto Medma che alimenta i Comuni di Ricadi e la localitĂ Vulcano di Tropea. A riferirlo è la Sorical, societĂ che gestisce le risorse idriche calabresi che ha comunicato come da ieri i tecnici dell’ente sono al lavoro per riparare i danni e ripristinare l’erogazione dell’acqua. I lavori però sarebbero complessi a causa della presenza degli enormi massi sulla condotta.

Nel dettaglio vanno sostituiti circa 300 metri di condotta e si conta di ripristinare l’erogazione dell’acqua nel pomeriggio anche se con una riduzione di portata. Il cedimento del fronte di roccia e la caduta dei massi si è verificato proprio nell’area di cantiere dell’Anas, dove si sta procedendo alla messa in sicurezza della strada attraverso il “disgaggio” dei grossi massi situati sul costone sovrastante e il loro rotolamento a valle. Il cedimento del fronte di roccia e la caduta dei massi si è verificata nell’area di cantiere dell’Anas, dove si sta procedendo alla messa in sicurezza della strada, in località Coccorino.