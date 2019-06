Ferrovie della Calabria, Parente: “ci sono criticità ma la situazione non è drammatica”

Insediato ufficialmente oggi il nuovo amministratore unico delle Ferrovie della Calabria, Antonio Parente, nominato ieri dall’assemblea dei soci della società di proprietà della Regione in sostituzione del dimissionario Marino

.

CATANZARO – Parente, che come ultimo incarico ha svolto il ruolo di direttore generale del settore strade del Ministero dei Trasporti, si è presentato nel pomeriggio nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Roberto Musmanno. “Ringrazio il presidente Oliverio che ho sentito poco fa e l’assessore Musmanno. Ho accettato questo incarico – ha esordito Parente – al fine di elaborare le linee guida per attuare la legge sul trasporto pubblico e locale. Questa mattina ho avuto un primo incontro con i quadri dirigenti dell’azienda: mi sembra che ci sia una situazione comunque complessa e caratterizzata da alcune criticità ma non certo drammatica. Peraltro – ha proseguito l’amministratore unico di Ferrovie della Calabria – per me si tratta di un ritorno, anche se in un ruolo diverso, perché conosco bene la realtà delle Ferrovie della Calabria avendo fatto parte per circa 10 anni, fino al 2011, del collegio sindacale”.

Parente ha quindi osservato: “Sono a conoscenza degli obiettivi che la Regione si pone rispetto a un’azienda che è un asset strategico ai fini delle sue politiche per la mobilità , e sono obiettivi che necessitano di una forte collaborazione con la Regione, ovviamente nella distinzione dei ruoli, e anche – ci auguriamo – di una forte collaborazione e spirito di responsabilità delle rappresentanze dei lavoratori, che sono certo non faranno mancare il loro appoggio. Il primo passo che intendo attuare – ha rilevato l’amministratore unico di FdC – è mettere in sicurezza Ferrovie della Calabria rispetto alle criticità che sono emerse, sicuramente onoreremo i pagamenti nei confronti dei nostri fornitori strategici, e i fornitori più importanti per l’azienda sono anzitutto i lavoratori e certamente, nei limiti del possibile, eviteremo qualsiasi ritardo nel pagamento delle spettanze”.

A sua volta, l’assessore regionale Musmanno ha detto: “Si è arrivati a questa nomina perché l’amministratore unico delle Ferrovie della Calabria, Paolo Marino, ha rassegnato le proprie dimissioni. Non è un evento eccezionale che gli amministratori unici delle società si dimettano, ma è evidente che in una situazione molto particolare di difficoltà che oggi vive, in generale, il settore del trasporto pubblico locale e in particolare di Ferrovie della Calabria era necessario dare una risposta immediata per evitare cattive interpretazioni o titoloni tipo ‘Fdc nel caos’. Per questo – ha spiegato Musmanno – nello spazio di poche ore abbiamo verifica e ottenuto la disponibilità del dottor Antonio Parente: poiché il suo curriculum non è secondo a nessuno, essendo un esperto assolutamente qualificato nel settore del trasporto ferroviario, abbiamo operato come quando la Juventus decide di portare in casa il Ronaldo della situazione. Ci siamo mossi in questa direzione, abbiamo ottenuto immediatamente la disponibilità di Parente, che assume l’incarico temporaneamente, poi ci sarà una procedura di selezione dell’amministratore secondo il regolamento regionale, ma ovviamente – ha sostenuto Musmanno – speriamo che Parente non fugga via e ci assicuri possibilità di presentare la candidatura al bando che il Dipartimento produrrà ”.  Secondo Musmanno, infine, “gli obiettivi sono, in primo luogo, risolvere le criticità , anche di ordine finanziarie, di Ferrovie della Calabria, difficoltà che non nascondiamo e comunque sono generalizzate nel trasporto ferroviario”.