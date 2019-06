Incidente sulla statale 18, scontro tra un’auto e una moto

Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per ripristinare la viabilità il prima possibile.

VIBO VALENTIA – Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ a Vena nel territorio comunale di Vibo Valentia. Il tratto è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni al km 442,850. L’incidente ha visto coinvolti un’autovettura ed una moto e al momento non sono state rese note le condizioni degli occupanti della vettura e del motociclista. Gli operatori di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la viabilità e le deviazioni sono segnalate in loco.