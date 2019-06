Aeroporti calabresi: a maggio +12,2% passeggeri. E presto arriveranno nuove rotte 

Dati più che positivi su tutti gli scali calabresi gestiti dalla Sacal grazie anche alle nuove rotte. A maggio a Lamezia, Reggio e Crotone incremento del +12,2% di passeggeri

.

LAMEZIA TERME (CZ), – Nel mese di maggio, i passeggeri in arrivo e in partenza dagli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone sono stati 306.295, in crescita del +12,2% rispetto a maggio del 2018. Lo rende noto la Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi. In particolare c’è un incremento del 10,8% della linea internazionale, determinato dai 67.626 passeggeri (+7,2%) di Lamezia e dai 1.974 passeggeri di Crotone. Il positivo andamento di questa prima parte dell’anno +11% (1.180.130 passeggeri) avvalora l’assiduo impegno della governance di Sacal verso tutti gli scali calabresi che si confermano sempre più supporto fondamentale per la crescita del territorio

Di rilievo la crescita dei volumi di traffico sull’aeroporto di Reggio Calabria con +14,4% e 34.538 passeggeri. A tale risultato contribuisce non solo l’avvio di nuovi collegamenti già partiti all’inizio della summer e ai quali, ben presto, se ne aggiungeranno altri, ma anche l’intensa attività di concertazione tra Sacal e Compagnie aeree che costantemente attestano la loro fiducia al Gestore degli Aeroporti. Inoltre, le azioni sinergiche avviate con enti pubblici e privati aprono a nuove ed entusiasmanti iniziative che porteranno, nel breve, a registrare ulteriori positivi risultati per l’aeroporto dello Stretto.

In particolare, a seguito del Protocollo di intesa tra Sacal, Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio, Città Metropolitana di Messina, Liberty Lines e Atam saranno attivati collegamenti diretti, in aliscafo, dal porto di Reggio per le Isole Eolie, in concomitanza con i voli in arrivo e partenza dall’aeroporto. Un’opportunità unica per i passeggeri in arrivo e partenza dallo scalo dello Stretto, che potranno raggiungere le isole senza lunghe ora di trasferimento e di attesa.