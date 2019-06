Esplosione in un negozio per parrucchieri. Morto il 47enne rimasto gravemente ferito

E’ morto nel centro grandi ustionati di Catania dove era ricoverato in gravi condizioni dal 17 giugno. Saverio Colloca, 47enne di Paravati, era stato investito in pieno da un’esplosione provocata da una fuga di gas in un negozio per parrucchieri nel quale stava effettuando alcuni lavori

CATANIA – Non ce l’ha fatta Saverio Colloca, l’operaio 47 enne di Paravati rimasto gravemente ferito 10 giorni fa nell’esplosione di alcune bombole di gas di schiuma espansa, provocata da una fuga di gas, mentre stava effettuando dei lavori edili all’interno di un negozio per parrucchieri in via Nicotera proprio nel Comune di Patravati. L’uomo era stato investito in pieno dalla deflagrazione che gli avevano provocato ustioni diffuse sul volto e sul corpo, per le quali si era reso necessario l’immediato trasporto in elisoccorso all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro ed un primo delicato intervento chirurgico.

Poi, a causa delle gravissime e profonde ustioni riportate, si era reso necessario il trasferimento nel centro grandi ustionati di Catania dove il 47enne è stato sottoposto all’utilizzo della camera iperbarica. Ma purtroppo, dopo quasi 10 giorni di agonia, ed un quadro clinico giĂ compromesso Saverio Colloca è morto la scorsa notte.