Venti contro uno, mega rissa in spiaggia. Diciottenne finisce in ospedale

La rissa è scaturita dopo che la vittima, un giovane di 18 anni, avrebbe rivolto insulti alla sua ex fidanzata.

SCILLA (RC) – Una violenta rissa si è verificata sulla spiaggia di Scilla nel pomeriggio di ieri. Vittima un 18enne, C.B. che aveva poco prima insultato la sua ex ragazza che lo aveva lasciato dopo una breve relazione. Ma gli amici dell’ex hanno deciso di punirlo. In un primo momento la ragazza insultata è stata difesa da due suoi amici, M.C. e F.C., anche loro diciottenni. Poi F.C., dopo aver spinto e fatto cadere a terra C.B. è andato via ed è tornato con alle spalle un gruppo di coetanei di circa 20 persone. La vittima dopo essere stata pestata dal branco, è stata accompagnata all’ospedale di Reggio Calabria per degli accertamenti e dove è ricoverato con una prognosi di 30 giorni per una frattura al viso, in corrispondenza dell’occhio sinistro.

Sulla rissa indagano i carabinieri di Scilla per identificare tutti gli autori dell’aggressione, ritenuti responsabili di percosse e lesioni personali.