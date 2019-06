Mariachiara muore a soli 21 anni. Fatale un arresto cardiaco durante una rinoplastica

La giovane 21enne di Lamezia Terme è deceduta dopo una settimana di coma. Aveva subito un arresto cardiaco durante un intervento di rinoplastica a Formia. La Procura la Latina ha aperta un’inchiesta

.

LATINA – Alle 17:00 di un caldo lunedì di giugno, Mariachiara Mete è morta. A soli 21 anni è stata strappata alla vita gettando nello sconforto e nella disperazione familiari, amici e un’intera comunitĂ . Una vera e propria tragedia quella della giovanissima lametina, che da 7 giorni lottava in rianimazione nell’ospedale “Santa Maria Goretti di Latina” dopo essere finita in coma a seguito di un’operazione di rinoplastica effettuata nei giorni precedenti nella clinica privata “Casa del Sole di Formia”. Ma qualcosa, durante un’operazione apparentemente di routine, deve essete andato storto perchĂ© la ragazza ha avuto un arresto cardiaco. Dopo 48 ore le condizioni di Mariachiara si erano di molto aggravate e, pertanto, i sanitari avevano deciso di trasferirla d’urgenza all’ospedale “Dono Svizzero” sempre a Formia. Poi in eliambulanza nel nosocomio di Latina dove la giovane è arrivata in coma. Le sue condizioni si sono via via aggravate fino alla morte avvenuta nella giornata di ieri.

La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un’inchiesta dopo la denuncia dei genitori. L’ipotesi di reato sarebbe quella di omicidio colposo. Andranno di sicuro chiarire le cause e le eventuali responsabilitĂ che hanno provocato il decesso di Mariachiara.