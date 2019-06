VIDEO – In fiamme il villaggio Turistico “Eucaliptus”. La denuncia dell’amministratore

Il rogo, quasi certamente di natura dolosa, ha distrutto diverse attrezzature del villaggio turistico Eucaliptus situato a Simeri Mare. L’amministratore e vicepresidente provinciale di Confassociazioni “non nascondo di temere qualche attentato alla mia persona”

.

SIMERI CRICHI (CZ) – Un incendio, quasi certamente di natura dolosa, è divampato nella notte distruggendo alcune attrezzature del villaggio turistico “Eucaliptus” di Simeri mare. Nel rogo sono andati completamente distrutti il palco utilizzato per le attivitĂ di animazione, le sedie e le passerelle utilizzate per la discesa al mare. Attrezzature che proprio oggi dovevano essere installate.

L’amministratore del condominio, Sergio Gaglianese, vicepresidente provinciale di Confassociazioni, ha denunciato il fatto attraverso il proprio profilo Facebook, affermando: “Sono anni che lancio appelli, ma purtroppo non vengono presi seriamente in considerazione, certamente, non nascondo di temere qualche attentato alla mia persona, vista l’approssimarsi dell’assemblea condominiale del villaggio”. Secondo Gaglianese, “la Calabria non avrĂ mai uno sviluppo serio, gli imprenditori non vengono in Calabria, quelli onesti vanno via, solo i pochi coraggiosi, ancora credono che sia possibile fare impresa in questa maledetta/benedetta terra!”