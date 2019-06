Tre giovani muoiono dopo essersi scontrati con un camion

L’incidente √® avvenuto questa mattina, la quarta persona che era con loro in auto √® stata ricoverata d’urgenza

SPADOLA (VV) – Tragedia nel vibonese. Tre ragazzi hanno perso la vita questa mattina intorno alle 6:00 sulla Trasversale delle Serre. I giovani tutti originari di Soriano stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa a Soverato a bordo di una Golf. Le vittime sono Gianmarco Nesci di 22 anni, il 18enne¬†Natale Chiera e i due cugini con lo stesso nome Salvatore Farina di 23 anni e Salvatore Farina di 21 anni. Questi ultimi deceduti sul colpo. L’incidente √® av venuto nel¬† territorio di Spadola in provincia di Vibo Valentia. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un’auto sulla quale viaggiavano le vittime, tutte di Soriano, di et√† compresa tra i 19 e 23 anni, e un autocarro. Una quarta persona che era nella vettura √® rimasta ferita ed √® attualmente ricoverata con diverse fratture all’ospedale di Catanzaro dove √® stata trasportata d’urgenza in elisoccorso e sottoposta ad intervento chirurgico. Ferito in modo non grave l’autista del camion che √® stato ascoltato dalle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.