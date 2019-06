Cresce la differenziata ma le tariffe non calano. Quanto incassano i Comuni con il riciclo?

Il Codancons ha chiesto a Regione Calabria ed Arpacal le cifre incassate dai Comuni con la vendita dei rifiuti riciclati: “mentre le percentuali della differenziata crescono le tariffe non calano. Siano finalmente resi pubblici i dati di quanto abbiano, realmente, incassato negli anni i Comuni calabresi con la vendita dei rifiuti recuperabili”

Sacchi scomparsi. Ma non quelli della spazzatura, bensì quelli dei soldi che i Comuni calabresi avrebbero incassato dal ciclo di raccolta differenziata della nostra monnezza, derivati sopratutto dalla vendita che il Condacons ha chiesto di quantificare senza avere risposta. Sebbene la percentuale di differenziata sia cresciuta anche vertiginosamente, le tariffe dei consumatori non sono mai scese. E allora il l’associazione per la difesa dell’ ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha deciso vederci chiaro, rivolgendosi all’Assessore Regionale Antonella Rizzo ed all’ArpaCal affinchĂ© siano resi pubblici i dati di quanto incassato

“La raccolta dei rifiuti – scrive il Codacons -se soltanto si volesse, potrebbe garantirci non solo di vivere in un ambiente piĂą pulito, ma anche incrementare l’occupazione e finanche portare benefici alle casse comunali. Proviamo a fare una piccola verifica: invece di chiedere quale sia la percentuale della raccolta differenziata, proviamo a chiedere ad un qualsiasi Sindaco quanto vetro, quanta plastica, carta o legno ha provveduto a raccogliere il proprio Comune e, soprattutto, proviamo a chiedere quanti soldi hanno incassato i Comuni calabresi dalla vendita di questi “preziosi” rifiuti. Abbiamo provato a chiedere ai Comuni Calabresi di conoscere i dati delle somme incassate con la vendita dei rifiuti recuperabili (ferro, legno, carta, vetro…) ma il silenzio è stato assordante. Ci deve essere qualcosa di perverso se a fronte delle percentuali della raccolta differenziata che crescono vertiginosamente, le tasse sui rifiuti non accennano a diminuire, anzi…”

“Per questo motivo – si legge ancora – il Codacons ha deciso di rivolgersi all’Assessore Regionale Antonella Rizzo ed all’ArpaCal affinchĂ© siano finalmente resi pubblici i dati di quanto abbiano, realmente, incassato negli anni i Comuni calabresi con la vendita dei rifiuti recuperabili. Riteniamo fondamentale comprendere come siano state imputate nei bilanci queste somme che, di certo, non sono state utilizzate per abbassare le tariffe – sostiene Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons – visto che a fronte delle percentuali di raccolta stratosferiche, tanto da ingenerare qualche (legittimo) sospetto sulla loro veridicitĂ , non corrisponde una proporzionale riduzione delle tariffe imposte ai Cittadini. Confidiamo nell’intervento dell’Assessore per garantire la massima trasparenza e, non appena in possesso dei dati – conclude la nota del Codacons – provvederemo a denunciare ogni abuso o distrazione di fondi commessa ai danni degli Utenti”