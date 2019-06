Manifestazione a Reggio, Zingaretti: “costruiremo il nostro Piano per l’Italia”

Oliverio l’ha definita “una manifestazione straordinaria. A nome della Calabria, dico grazie alle organizzazioni sindacali nazionali e regionali per aver scelto la Calabria, e Reggio, per questa grandissima manifestazione”.

REGGIO CALABRIA – Sono le parole del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, nel corso della manifestazione a Reggio organizzata da Cgil, Cisl e Uil, alla quale il Governatore ha partecipato. “Il Mezzogiorno  è stato cancellato dall’agenda di Governo. Con questa manifestazione – ha dichiarato il governatore – riparte un’attenzione sul Mezzogiorno, ed in modo particolare sulla Calabria. Noi abbiamo bisogno di riaccendere i riflettori sul Mezzogiorno. Il Governo deve assumere il Mezzogiorno come risorsa per far ripartire il Paese. Senza il Sud il Paese non va da nessuna parte. Abbiamo bisogno di politiche del lavoro nel Sud, ed in modo particolare in Calabria. Abbiamo bisogno di un grande progetto di ammodernamento infrastrutturale e di sostegno alle imprese. Abbiamo bisogno di proiettare l’Italia nel Mediterraneo ed il Sud è il ponte verso il Mediterraneo. Perché il Mediterraneo è la prospettiva del futuro dell’Italia e dell’Europa”.

“Ecco perché – ha detto ancora Oliverio – è importante la manifestazione di oggi: perché la considero il punto di ripartenza di un’attenzione sul Mezzogiorno come condizione per il futuro del Paese. Una manifestazione che dice che l’Italia ha bisogno di politiche di coesione e non di disarticolazione. Che l’Italia ha bisogno, per pesare di più in Europa, di essere unita, di utilizzare le più grandi potenzialità ed il Sud, che tra queste è la più grande potenzialità , per aprire una prospettiva nuova. L’Italia una, non l’Italia spezzettata, per costruire una prospettiva di crescita”.

Annunciata la sua presenza ieri, alla manifestazione ha preso parte anche il leader del Partito Democratico, Nicola Zingaretti: “Noi ora costruiremo il nostro Piano per l’Italia: da Palermo a Milano, lavoreremo per rimettere assieme tutte quelle forze che hanno capito che così non si può più andare avanti. La Lega ha ottenuto il consenso degli italiano parlando dei problemi, ma non è stata capace di risolvere i problemi degli italiani e li ha, anzi, traditi con profonde disuguaglianze sociali”.

“Così è stato con quota 100 – ha aggiunto Zingaretti – che sarà finanziata caricando debiti sui giovani. Lo stesso è accaduto con i 17 miliardi di euro pagati per interessi, ovvero soldi tolti alle politiche sociali e con la flat tax, anch’essa finanziata a debito e che, da quello che si capisce, andrà a sostegno dei più ricchi”.

Zingaretti: “basta con il partito delle disuguaglianze”

“Bisogna dire basta al partito delle disuguaglianze. L’Italia deve essere difesa da Di Maio e Salvini che pensano solo ai loro partiti. Dai sindacati oggi viene un grande messaggio – ha detto il segretario del Pd. – Negli ultimi mesi – ha aggiunto – Cgil, Cisl e Uil hanno dimostrato che si può riprendere una battaglia politica e una lotta, ma soprattutto che si può ricostruire l’alternativa che manca a questo Paese. Noi siamo qui esattamente per questo, per dare rappresentanza a chi ha capito che Di Maio e Salvini con i loro selfie hanno preso in giro gli italiani”.