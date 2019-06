Dodicenne cade dalla bici e sbatte la testa, è grave in ospedale

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri. Il dodicenne si trova ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale

MILETO (VV) – Il dodicenne era in sella alla sua bici, ieri sera, quando per cause ancora da accertare, è caduto sbattendo con violenza la testa sull’asfalto. Il fatto è accaduto nella frazione Paravati di Mileto, nel vibonese, in via 11 Febbraio.

Il ragazzino è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in un primo momento all’ospedale Jazzolino di Vibo ma poi, viste le gravi condizioni, è stato deciso il suo trasferimento all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Non è chiaro se il ragazzino indossasse il caschetto al momento dell’incidente.