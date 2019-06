(VIDEO) La droga sotto la sabbia e nel muro del lungomare. Arrestati 3 gambiani

Avevano avviato un’attivitĂ di spaccio di marijuana sul lungomare e per nascondere la droga, usavano le insenature presenti tra il muro che sostiene la passeggiata a mare e la sabbia. Tre cittadini gambiani disoccupati sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

CTANZARO – Li stavano osservando da giorni stazionare sulla spiaggia di Catanzaro Lido mentre un via vai di giovani si susseguiva ininterrottamente. Così è iniziato il monitoraggio dei Carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro nei confronti di un gruppo di cittadini gambiani che, dall’arrivo della stagione estiva e del primo caldo, avevano avviato una fiorente attivitĂ di spaccio di marijuana lungo il litorale del capoluogo calabrese, utilizzando quali strumenti di occultamento dello stupefacente ciò che il luogo offriva: le insenature presenti sul muro che sostiene la passeggiata del lungomare nonchĂ© la stessa sabbia, sotto la quale venivano sistemati gli involucri di cellophane contenenti la droga.

VIDEO – COSI’ SPACCIAVANO IN SPIAGGIA



Solo la prolungata attività di osservazione ha consentito ai militari di carpire il modus operandi del gruppo, costituito da soggetti alcuni dei quali da tempo dimoranti a Catanzaro Lido e ben conosciuto a livello locale, che, indisturbato, aveva creato una piazza di spaccio molto attiva. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri quando i carabinieri hanno tratto in arresto I.J. cl. 90, A.J. cl. 95 e M.L. cl. 91, tutti di nazionalità gambiana, sorpresi mentre cedevano diversi quantitativi di marijuana a giovani catanzaresi per i quali si procederà alla prescritta segnalazione quali assuntori di stupefacenti.

L’attività è proseguita con le perquisizioni sul posto dei tre ma soprattutto sotto la sabbia dove questi erano seduti. Qui sono stati rinvenuti quali 200 gr di marijuana, 3 bilancini di precisione, diversi involucri di cellophane ritagliati da buste della spesa, nonché oltre 600 euro in contanti, in banconote di vario taglio, a dimostrazione della rilevante attività di spaccio posta in essere dai tre soggetti, tutti disoccupati e senza fissa dimora. Al termine degli atti di rito i tre sono stati tradotti presso le locali camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.