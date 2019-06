Lavoro, anche il segretario del PD Zingaretti alla manifestazione di Reggio Calabria

Alla manifestazione nazionale per il lavoro di domani, promossa da Cgil, Cisl e Uil a Reggio Calabria, sarà presente anche il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Sfileranno in corteo anche il presidente della Regione Calabria Oliverio e l’intera giunta regionale. Il Commissario PD Calabria Graziano: “mobilitazione è centrale per il partito” .

REGGIO CALABRIA – Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, parteciperà domani alla “Manifestazione per il Sud” promossa da Cgil, Cisl e Uil a Reggio Calabria. Lo rende noto il commissario del PD calabrese, Stefano Graziano: “sabato mattina saremo in piazza al fianco dei sindacati a Reggio Calabria per ribadire la centralità del Mezzogiorno per le politiche di sviluppo del Paese, che purtroppo non rappresentano una priorità dell’agenda politica del governo a trazione leghista. È una mobilitazione centrale per l’agenda politica del Partito Democratico – prosegue Graziano – la cui delegazione sarà guidata dal segretario nazionale Nicola Zingaretti. Ribadiamo il no del PD ai progetti di autonomia differenziata che metteranno una pietra tombale sulla questione meridionale, calpestando principi fondanti del Paese come solidarietà e sussidiarietà . L’Italia ha bisogno di coesione, servizi, infrastrutture e investimenti per creare sviluppo e occupazione al sud”.

Sindacati “Se non cresce Mezzogiorno non cresce l’Italia”

“Se non cresce il Mezzogiorno non cresce neanche l’Italia e non cresce il ruolo dell’Italia all’interno dell’Europa”. Sarà questo il leit motiv della manifestazione nazionale unitaria di Cgil, Cisl e Uil, in programma domani che vedrà la partecipazione dei leader nazionali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. “#Futuro al lavoro, Ripartire dal Sud per unire il Paese” è il titolo di una mobilitazione che richiamerà , in riva allo Stretto, migliaia di lavoratori, precari, disoccupati, pensionati, amministratori pubblici, il mondo dell’associazionismo e del volontariato, per sollecitare al governo nazionale una seria politica industriale, investimenti e rilancio del Mezzogiorno e chiedere un riequilibrio territoriale delle risorse.

Attese 20.000 persone, 250 bus da tutta Italia

Fonti sindacali stimano in oltre 20mila le presenze di domani a Reggio Calabria, e parlano di 250 pullman in procinto di arrivare da tutto il paese nella città dello Stretto. Molteplici sono i temi al centro della piattaforma unitaria delle rivendicazioni che Cgil, Cisl e Uil declineranno all’indirizzo del governo dalla piazza reggina, a partire da un piano straordinario di investimenti e per il lavoro nel Mezzogiorno per arrivare al no a un’autonomia differenziata che, a parere delle organizzazioni sindacali, rischia di colmare il gap tra le diverse aree del Paese penalizzando le regioni economicamente più deboli come quelle meridionali. Nei giorni scorsi i vari leader di Cgil, Cisl e Uil a livello nazionale e regionale hanno spiegato che “se il governo non darà risposte e non aprirà un confronto vero in vista della prossima Legge di Bilancio, la mobilitazione continuerà ”.

Presente Oliverio, l’intera giunta e molte amministrazioni locali

Il corteo partirà alle 9,30 da piazza De Nava, dov’è previsto il concentramento dei manifestanti: percorrendo Corso Garibaldi, il corteo raggiungerà Piazza Duomo, dove, dalle ore 11, prenderanno la parola i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, inoltre non sono esclusi anche altri interventi dal palco, in particolare testimonianze di protagonisti di vertenze occupazionali particolarmente sentite nel Mezzogiorno ed emblematiche del dramma occupazione nel Sud. Molte le adesioni istituzionali, soprattutto dalla Calabria, alla manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil: domani, a Reggio, sfileranno il governatore Mario Oliverio e l’intera Giunta regionale, il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, esponenti dei vari gruppi in Consiglio regionale, inoltre in prima fila ci saranno molte amministrazioni locali, come quella della Città Metropolitana di Reggio Calabria guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà , e tanti altri sindaci della Calabria e del Mezzogiorno. In corteo anche una delegazione del Pd guidata dal segretario nazionale Nicola Zingaretti.

Alla piattaforma si aggiungeranno anche le rivendicazioni dei sindacati per la realtà specifica della Calabria, come lo sblocco delle assunzioni e gli investimenti nella sanità , la lotta alla disoccupazione e il contrasto alla povertà , la lotta alla ‘ndrangheta, lo sblocco di infrastrutture strategiche al momento bloccare e il rilancio del porto di Gioia Tauro e della Zona economica speciale. Sul piano dell’organizzazione, domani la manifestazione a Reggio Calabria