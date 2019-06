2 tonnellate di pesce sequestrato sulla statale 106 e devoluto in beneficenza

Gli uomini della capitaneria di porto hanno intercettato il carico di un furgone sulla statale ionica risultato privo di documentazione che ne attestasse la provenienza. Sanzione di 1.500 euro al conducente e sequestro degli esemplari, per la maggior parte pesce spada, tonno alalunga e tonno alletterato

.

CROTONE – Oltre 2 tonnellate di prodotto ittico privo di qualsivoglia documento che ne attestasse la provenienza. E’ questo il carico rinvenuto a bordo di un furgone in transito sulla Strada Statale 106, all’altezza di Torretta di Crucoli dai militari della Capitaneria di porto di Crotone. I militari, dopo un’attenta attività di intelligence, hanno intercettato il veicolo mentre percorreva la statale ionica. A seguito di ispezione del vano di carico, è emerso che soltanto una minima parte del prodotto trasportato fosse corredata della prescritta documentazione.

Alla pesante sanzione di 1.500 euro, elevata a carico del conducente del veicolo, si è aggiunto il sequestro degli esemplari, per la maggior parte pesce spada, tonno alalunga e tonno alletterato. Il prodotto ittico, infatti, dal momento della cattura sino a quello della somministrazione al consumatore finale, deve essere accompagnato da documentazione che permetta di risalire agevolmente alla provenienza dello stesso. Ed in tale ambito rientra, ovviamente, anche la fase del trasporto e distribuzione. Il pesce sequestrato, a seguito di visita ispettiva del personale veterinario dell’ASP di Crotone, è stato dichiarato idoneo al consumo umano e, pertanto, è stato possibile disporre la sua devoluzione in beneficenza agli enti caritatevoli del territorio Crotonese. Considerato l’ingente quantitativo è stata interessata anche la Capitaneria di porto di Corigliano che ha coadiuvato i militari del Comando crotonese nell’interessare gli enti preposti a destinare l’oggetto del sequestro ai meno abbienti.