Colpito da un cavo in un cantiere nautico, operaio muore sul colpo

La tragedia è avvenuta in un cantiere nautico durante le operazioni di alaggio di un’imbarcazione. Per la vittima non c’è stato nulla da fare

GIOIA TAURO (RC) – Ancora una vittima di un incidente avvenuto sul posto di lavoro in Calabria. A perdere la vita un operaio di 40 anni, in un cantiere nautico nell’area del porto di Gioia Tauro. L’uomo, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato colpito da un cavo che si è spezzato improvvisamente.

Il fatto è accaduto durante le operazioni di alaggio di un’imbarcazione da diporto che stava per essere effettuata utilizzando una gru della “ZenMarine“, azienda che costruisce e restaura imbarcazioni all’interno della cinta doganale dello scalo. Il cavo della gru, per cause in corso di accertamento, si sarebbe spezzato, colpendo la vittima, che è deceduta sul colpo. Sul posto agenti della Polizia di frontiera e personale della Capitaneria di porto, che stanno effettuando gli accertamenti del caso.