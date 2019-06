Manifestazione domani a Reggio, Gattuso: “sia davvero una svolta sindacale”

Domenico Gattuso del Movimento 10 Idee per la Calabria: “quella di domani potrebbe essere ricordata come una data storica per la triplice sindacale CGIL CISL UIL”.

REGGIO CALABRIA – Sarebbe un fatto di rilievo che proprio a Reggio Calabria si manifesti una vera svolta nell’azione strategica di una componente rilevante della comunitĂ nazionale, quella che rappresenta milioni di lavoratori. Una scelta di responsabilitĂ e di coraggio, perchĂ© non c’è piĂą tempo. “La manifestazione nazionale – scrive Domenico Gattuso del Movimento 10 Idee per la Calabria – con la presenza di Landini, Furlan e Barbagallo, si preannuncia significativa per alcune parole d’ordine come: lavoro, crescita, sviluppo del Paese e del Sud, legalitĂ , unitĂ del Paese, prospettive e speranza per le nuove generazioni. Occorre che il sindacato superi tuttavia alcune sue contraddizioni, come ad esempio il perseguimento a tutti i costi di grandi opere come la TAV e lo sblocco indistinto dei cantieri, ben sapendo che le grandi opere e le ingentissime risorse relative sono concentrati nel Nord Italia e che grandi opere non significa automaticamente sviluppo. Resteremmo nel solco di politiche che hanno determinato un arretramento del Mezzogiorno negli ultimi 30 anni”.

L’auspicio è che alcuni elementi assumano priorità nell’agenda sindacale come:

– il rispetto e la protezione dell’ambiente, la messa in sicurezza del territorio rispetto ai rischi sismici e di dissesto idrogeologico, la bonifica di siti contaminati come a Taranto, a Crotone, a Milazzo, senza i quali non si può parlare di diritto alla salute;

– una lotta senza precedenti per la salvaguardia delle risorse materiali ed umane delle regioni del Sud, per fermare l’insano trasferimento delle nostre ricchezze e d’esodo dei giovani, e per la creazione di nuove opportunitĂ occupazionali in settori strategici come la ricerca, l’innovazione tecnologica, la cultura, le PMI, il turismo fondato sulla valorizzazione del patrimonio storico-culturale-ambientale;

– la rivendicazione di standard di servizio europei anche nel Mezzogiorno in tutti settori pubblici, dalla sanitĂ , all’istruzione, ai trasporti, alla gestione del ciclo dei rifiuti, che possono essere ottenuti con risorse limitate ed in tempi brevi, razionalizzando la spesa e distribuendola in modo piĂą equo sui territori;

– il ripristino e il potenziamento dei servizi di trasporto ferroviari ed aerei nazionali, con treni veloci, frequenti e di qualitĂ , che permettano di ricucire le relazioni fra le regioni del Sud e fra queste e il resto d’Italia, garantendo la continuitĂ territoriale e il diritto alla mobilitĂ per i cittadini del Sud al pari di quelli del Nord;

– uno smarcamento netto rispetto alle forze politiche di governo qualunque esse siano, per rappresentare le istanze dei lavoratori e dei disoccupati, delle fasce deboli della popolazione senza compromessi o incomprensibili attese di “cambi di passo”;

– la rivendicazione forte del diritto ad una classe dirigente degna di questo nome in tutti i gangli di potere amministrativo, competente e non corrotta, che operi per il bene comune e con spirito di servizio;

– un ritorno alla lotta nelle piazze, nei cantieri, nelle campagne, nelle fabbriche, limitando la pervasiva pratica del funzionariato sindacale fine a sĂ© stessa;

– una mobilitazione generale nazionale di solidarietĂ e di unitĂ nazionale contro il progetto leghista di secessione dei ricchi mascherato dietro il termine ipocrita di “autonomia differenziata”.

“Siano chiari gli obiettivi, le controparti, gli strumenti di lotta e di contrattazione. Le azioni coerenti e trasparenti – conclude Gattuso – saranno argine anche contro le mafie. Non possiamo e non vogliamo accontentarci. Sia davvero una manifestazione di svolta sindacale. Noi ci siamo”.