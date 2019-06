Statale 106, due incidenti in meno di due ore: un bilancio di sei feriti

I feriti, tra cui due donne, sono stati trasportati dal personale 118 presso il vicino ospedale pubblico. Sul posto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza luoghi e mezzi

CATANZARO – La Statale che non perdona, quella della 106, teatro troppo spesso di gravi incidenti. Questa volta i feriti sono lievi ma i danni ingenti. il primo incidente è accaduto poco dopo le 5 del pomeriggio in viale Crotone, località Giovino nel quartiere marinaro di Catanzaro. Due le vetture coinvolte, una Hyundai Atos ed una Citroen C4. Nelle rispettive autovetture erano presenti solo i conducenti. I due, rimasti feriti lievemente sono stati presi in cura dal personale 118 e trasportati presso la vicina struttura ospedaliere per ulteriori accertamenti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina. L’intervento è valso alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del ripristino delle normali condizioni di sicurezza dell’arteria stradale. Disagi alla circolazione. Ad effettuare i rilievi stradali è intervenuta la polizia stradale. Sulla dinamica del sinistro sono in corso accertamenti.

A poco meno di due ore e a circa dieci chilometri di distanza dal primo incidente, la Statale è ancora teatro di scontro tra vetture. Questa volta nel comune di Sellia Marina presso l’uscita del supermercato Eurospin. A rimanere coinvolte quattro vetture: una Audi A4 una Fiat 600 una Fiat Punto ed una Toyota Auris e quattro risultano le persone ferite, due donne e due uomini, prese in cura dai sanitari del 118 e trasportate nel vicino ospedale. Detriti e parti di lamiera disseminati sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti ancora una volta i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza delle vetture. Gli operatori Anas e il soccorso stradale hanno proceduto per il ripristino del tratto mentre ad operare per i rilievi i carabinieri della sezione radiomobile. Non sembra ci siano feriti che versino in gravi condizioni