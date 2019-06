60 piantine di marijuana coltivate nei vasi di casa. Arrestato un 54enne

L’uomo arrestato dai carabinieri con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. In casa aveva piantato e coltivato 60 piantine di marijuana di altezza compresa tra i 20 e gli 80 centimetri

.

GIOJOSA JONICA (RC) – Aveva pensato bene di coltivare nei vasi di casa 60 piante di marijuana che avevano raggiunto un’altezza compresa tra i 20 e gli 80 cm. Un 54 enne, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi e stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente visto che durante il controllo dell’abitazione i militari, oltre alle 60 piantine posizionane sui davanzali delle finestre e sui balconi, hanno rinvenuto anche 4 grammi di marijuana già essiccata. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere di Locri, mentre la droga è stata sequestrata e sarà trasmessa al RIS di Messina per le analisi del caso.