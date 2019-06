Perde il controllo dell’auto che sbanda e finisce su un fianco. Ferito un 40enne

Il conducente di una Fiat Panda è rimasto ferito dopo aver perso il controllo dell’auto che è sbandata e si è ribaltata urtando contro un terrapieno



CHIARAVALLE (CZ) – È di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina località Muro Rotto nel comune di Chiaravalle Centrale nel catanzarese. L’uomo, un 40enne che si trovava alla guida di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto finita prima contro un terrapieno, posto ai margini della carreggiata, che si è poi ribaltata finendo su un fianco nella carreggiata. Sul posto, oltre a personale del 118 che ha trasportato l’uomo, con alcune escoriazioni e contusioni in ospedale, i carabinieri di Soverato per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale, che hanno messo in sicurezza la vettura e ripristinato le normali condizioni di sicurezza della carreggiata.