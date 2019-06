In fiamme deposito di scarpe, difficili le operazioni di spegnimento

Le fiamme hanno interessato un capannone adibito a deposito di scarpe di una superficie di circa 600 metri quadrati.

DRAPIA (VV) – Un grosso incendio è divampato ieri notte a Brattirò, frazione del Comune di Drapia. In fiamme un capannone adibito a deposito di scarpe di circa 600 metri quadri. Difficoltose le operazioni di spegnimento per i Vigili del fuoco che hanno operato con due squadre provenienti dalla sede centrale e da Vibo Marina e supportate da due autobotti. L’intervento è durato fino alle ore 12 di ieri. Sulle cause sono in corso accertamenti.