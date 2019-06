Incendio arbusti distrugge capanno in legno e trattore agricolo: morti venti conigli

I primi incendi estivi hanno già provocato danni ai residenti. La furia devastatrice del fuoco non ha risparmiato neanche gli animali

SELLIA MARINA (CZ) – Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede Centrale è intervenuta questa mattina per un incendio di arbusti e macchia mediterranea in località Finocchiaro nel comune di Sellia Marina.

Le fiamme, la cui origine di probabile natura dolosa, trovando condizioni ambientali favorevoli, si sono propagate velocemente coinvolgendo altresì un capanno con struttura in legno adibito a ricovero per un trattore agricolo, attrezzature di vario genere nonché una ventina di conigli.

Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, il capanno e quanto in esso contenuto è andato completamente distrutto dal rogo.

Le unità dei vigili del fuoco con tre automezzi sono state impegnate per diverse ore nell’opera di estinzione dell’incendio evitando il propagarsi delle fiamme verso le abitazioni circostanti.