Decreto Calabria, esulta la Grillo: “finalmente curiamo la sanità calabrese malata”

Soddisfazione nelle parole del Ministro della Salute Giulia Grillo dopo l’approvazione della legge in Senato: “imprimiamo un cambiamento alla sanità calabrese che ha avuto risultati pessimi, se non i peggiori in Italia. I cittadini meritano di più.”

ROMA – Soddisfazione arrivano dalle prime dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute Giulia Grillo sull’approvazione della legge in Senato questa mattina”Siamo soddisfatti dell’approvazione del decreto Calabria, perché finalmente imprimiamo un cambiamento alla sanità calabrese, che purtroppo ha avuto risultati pessimi, se non i peggiori in Italia. Finalmente lo Stato ha uno strumento vero per curare il Servizio sanitario calabrese da troppo tempo malato e i cittadini calabresi meritano di più. Il decreto non si occupa solo di rilanciare le cure in Calabria ma consente il riavvio delle assunzioni nella sanità di tutto il Paese risolvendo anche il problema della carenza dei medici specialisti e ci avviamo verso un progressivo percorso di risoluzione di uno dei più grandi problemi della sanità italiana. Abbiamo previsto lo sblocco delle assunzioni già dal 2019 per permettere a tutte le Regioni di migliorare i servizi sanitari e rilanciare il nostro prezioso SSN. Una sanità pubblica accessibile ed efficiente è un diritto di tutti i i cittadini, da Nord a Sud.”.