Viadotti calabresi: stanziati 12,5 milioni per risanare impalcati, giunti e barriere

Anas, Gruppo FS Italiane, ha stipulato l’appalto per il lavori di intervento sui viadotti calabresi. Importo complessivo dei lavori: 12 milioni e 500 mila euro .

COSENZA – Anas, Gruppo FS Italiane, ha stipulato il contratto d’appalto relativo agli interventi previsti sul territorio calabrese per il risanamento di impalcati, giunti e barriere lungo i viadotti. Il contratto ha un valore previsto di 12 milioni e 500 mila euro e fa parte di un appalto complessivo per l’intero territorio nazionale del valore totale di 100 milioni di euro, suddiviso in 8 lotti ed eseguito in regime di accordo quadro con durata triennale, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto. L’impresa aggiudicataria è risultata la Grandi Lavori S.C. S R.L. Consorzio Stabile.

Altri 40 milioni di euro sono stati stanziati per gli interventi di manutenzione della pavimentazione delle strade statali calabresi e dell’autostrada A2 del Mediterraneo e che rientrano nella nuova tranche del piano #bastabuche. L’utilizzo dell’accordo quadro quale strumento contrattuale, consente di avviare le ispezioni con la massima tempestivitĂ nel momento in cui se ne manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza.