Contrastare la prostituzione, ordinanza a tutela del decoro e della sicurezza

Le prescrizioni, analoghe a quelle contenute nell’ordinanza già emessa nel 2017, sono presenti nella nuova ordinanza, contingibile ed urgente, ed in vigore fino alla fine del 2019

PIZZO (VV) – Il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, ha nuovamente firmato un’ordinanza per contrastare la prostituzione e mantenere il decoro e la sicurezza pubblica. L’ordinanza del Comune di Pizzo, vieta non solo di offrire prestazioni sessuali a pagamento ma anche di stazionare, appostare o adescare clienti e intrattenersi con essi con qualsiasi atteggiamento che possa lasciar intendere che si stia esercitando la prostituzione.

Non è possibile contrattare soggetti che esercitano l’attività di mercimonio su strada o che attraverso l’atteggiamento, l’abbigliamento o modalità comportamentali manifestino l’intenzione di esercitate tale attività e concordare prestazioni sessuali sulle vie pubbliche, salire su veicoli di soggetti dediti alla prostituzione.

Alla guida di veicoli, infine, non è permesso eseguire manovre pericolose o intralcio alla circolazione stradale per contrattare con soggetti che esercitano la prostituzione. Le prescrizioni, analoghe a quelle contenute nell’ordinanza già emessa nel 2017, sono presenti nella nuova ordinanza, contingibile ed urgente, firmata dal Sindaco Gianluca Callipo ed in vigore fino alla fine del 2019. Obiettivo ribadito dall’Esecutivo resta quello di prevenire e contrastare, attraverso la quanto mai preziosa e fattiva collaborazione delle forze dell’ordine, ogni comportamento che, come la prostituzione su strada, può offendere la pubblica decenza oltre che minare la sicurezza.