Maturità, gli auguri del presidente Oliverio e dell’assessore Corigliano ai giovani calabresi

Il Presidente della regione Mario Oliverio e l’assessore regionale all’Istruzione, Maria Francesca Corigliano, in occasione dell’inizio degli esami di maturitĂ , hanno inviato un messaggio congiunto di auguri agli studenti e alle studentesse calabresi impegnati da oggi la prova scritta di italiano

.

CATANZARO – “Care ragazze, cari ragazzi questa tappa fondamentale della vostra vita segna il passaggio verso l’autonomia. Si chiude il periodo della scuola, fatto di relazioni affettive ed importanti con i compagni ed i professori, nutrito di impegno e di spensieratezza, di trepidanti attese, di delusioni e di gratificazioni. Il periodo in cui, tra i 3 e i 18 anni, avete posto le fondamenta del vostro futuro sorretti, accompagnati (purtroppo non tutti e non sempre) dalle vostre famiglie. Avete sperimentato il senso della socialitĂ . Avete imparato il valore della democrazia. Avete maturato la consapevolezza della identitĂ , collettiva ed individuale, in quel magico universo che è la scuola. Oggi siete attrezzati di conoscenze e di competenze e, con questo bagaglio, affrontate una prova che sempre suscita sentimenti di trepidazione. Siate tranquilli, consapevoli del fatto che i commissari che vi esamineranno sono gli stessi che, nelle loro scuole, hanno accompagnato, anno dopo anno, tante generazioni di giovani verso la maturitĂ . Abbiate fiducia in voi stessi, nell’operato dei vostri professori, nell’esperienza e nella competenza dei commissari. Da domani – concludono il presidente Oliverio e l’assessore Corigliano – sarete impegnati a cercare il vostro spazio nel mondo. Vi auguriamo di realizzare, ognuno secondo le proprie aspettative, il vostro progetto di vita. In bocca al lupo a tutti”.