Marijuana nascosta nell’auto, in manette 22enne

Arrestato un cittadino italiano di 22 anni, incensurato, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

VIBO VALENTIA – Nella serata di ieri, Il soggetto, durante un controllo effettuato dagli operatori della Squadra Volante della Polizia di Stato di Vibo Valentia, è stato trovato in possesso di 4 dosi di marijuana occultate all’interno della sua autovettura e già pronte per la vendita. La successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, sita a Stefanaconi, eseguita dai medesimi operatori con personale della Squadra Mobile e del Nucleo Cinofili della Questura, ha consentito di rinvenire un’ulteriore dose di marijuana, 3 bilancini di precisione, svariato materiale per il confezionamento e banconote di diverso taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Il giovane, su disposizione dell’A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

In una ulteriore operazione volta alla repressione dello spaccio, nella stessa serata, personale della Squadra Mobile ha deferito in stato di libertà un cittadino italiano di 23 anni, anch’egli incensurato, per lo stesso il reato: nel corso di una perquisizione domiciliare, nella frazione Vena Superiore, il soggetto è stato trovato in possesso di 11,5 grammi di marijuana suddivisi in 7 dosi, già pronte per la vendita.