Approvata la legge regionale sull’autorecupero di immobili pubblici vuoti o abbandonati

A distanza di quasi un anno dalla delibera della Giunta, a palazzo Campanella il Consiglio Regionale ha approvato la legge sull’autorecupero degli immobili pubblici vuoti e abba ndonati

.

CATANZARO – A distanza di un anno dalla delibera della Giunta Regionale, è stata approvata la legge regionale che prevede il recupero di immobili pubblici vuoti o abbandonate e che potrà finalmente intervenire in modo importante nel risolvere il problema dell’emergenza abitativa. Un esempio lampante è quello che arriva dalla città di Cosenza con la battaglia portata avanti dal comitato Prendocasa che sull’autorecupero degli immobili ne ha fatto il proprio cavallo di battaglia. Il Comitato ha commentato con entusiasmiamo e soddisfazione l’approvazione della legge regionale: “Nel buio pesto della politica calabrese, in cui tengono banco solo le diatribe in vista delle imminenti elezioni anziché i problemi della nostra Regione, portiamo a casa un importante risultato. A distanza di quasi un anno dalla delibera della Giunta Regionale, ieri, a palazzo Campanella, il Consiglio Regionale ha approvato la legge sull’autorecupero degli immobili pubblici vuoti e abbandonati. Già il 7 luglio dell’anno scorso ci eravamo espressi in merito a quello che è per noi un successo politico storico.no strumento legislativo all’avanguardia figlio della lotta per il diritto all’abitare, che sta segnando la storia del nostro territorio, di cui beneficeranno tutti i calabresi. Una risposta concreta e strutturale per chi vive il disagio abitativo e una cattiva notizia per i signori del mattone e della speculazione edilizia che, con la connivenza delle amministrazioni locali, sul disagio di migliaia di cittadini hanno costruito le proprie fortune. Ora è necessario che la Regione Calabria si faccia promotrice, tra i sindaci, della mappatura di tutti gli edifici pubblici vuoti e abbandonati e che si adoperi affinché venga data ai calabresi la possibilità di seguire la strada dell’autorecupero attraverso bandi pubblici e attività di informazione sul territorio. La legge deve trovare applicazione pratica e noi ci impegneremo affinché ciò accada, a partire da Cosenza. L’edificio di via Savoia, abitato già da oltre 60 persone, dovrà essere il primo esperimento di autorecupero nella nostra città . In modo da scongiurare definitivamente il rischio dello sgombero che da settembre tornerà a pendere sulla testa di uomini,donne e bambini“.

Cosa prevede la legge regionale

Gli enti pubblici individuano immobili di loro proprietà , destinati a finalità diverse da quelle di edilizia residenziale pubblica, inutilizzati o comunque in avanzato stato di degrado, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici, al fine di sottoporli a interventi di recupero con la partecipazione di organizzazioni di autorecupero e di concedere in locazione ai soci di dette organizzazioni le unità immobiliari risultanti dagli interventi medesimi, Il valore dei lavori eseguiti da organizzazioni di autorecupero non può superare i 20.000 euro per ciascuna unità immobiliare risultante dagli interventi di recupero. Il bando è rivolti tutte le famiglia in emergenza abitati a cooperative ed associazioni che possono accedere al bando.