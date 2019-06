A fuoco il motore dell’auto. Esce in tempo e mette in salvo anche i due cani

L’auto, una Citroen C3, sulla quale viaggiava ha improvvisamente preso fuoco dal vano motore. Il conducente è riuscito ad accostare mettendo in salvo i due cani. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato alle fiamme di propagarsi a tutta la vettura

LAMEZIA TERME (CZ) – Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questo pomeriggio in via Patrioti Sambiasini per domane l’incendio che ha interessato un’autovettura e provocato da una probabile anomalia all’impianto elettrico. A bordo dell’auto, una Citroen C3, il conducente e i suoi due cagnolini. L’uomo si è tempestivamente reso conto della fuoriuscita di fumo dal vano motore ed ha immediatamente accostato la vettura mettendo in salvo i cani che si trovavano all’interno dell’abitacolo.

In attesa dell’arrivo delle unità vigili del fuoco, ha poi utilizzato un estintore effettuando una prima opera di spegnimento. L’intervento del 115 è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi del rogo all’intera vettura che ha riportato danni al solo vano motore.