Ferrara M5S “ma quale taglio dei vitalizi. Mascherati con il nome di indennità differite”

Sull’abolizione dei vitalizi dei consiglieri regionali, centrodestra e PD prendono in giro i cittadini calabresi. La riforma degli emolumenti approvata dal Consiglio regionale è un insulto ai due milioni di cittadini calabresi

.

COSENZA – “Le chiamano indennità differite ma in realtà sono gli odiosi vitalizi. Centrodestra e PD credono di poter prendere in giro i cittadini con un trucco semantico ma li abbiamo smascherati“. Lo scrive in una nota l’eurodeputata del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara che punta il dito contro il governo regionale e e l’opposizione di centrodestra, sulla riforma che prevedeva il taglio dei vitalizi. “La riforma degli emolumenti approvata dal Consiglio regionale della Calabria – scrive la Ferrara – è un insulto ai due milioni di cittadini calabresi che vogliono una politica che si occupi di lavoro, infrastrutture e sanità . E invece dobbiamo assistere al desolante ritorno della casta. Per fortuna le prossime elezioni regionali sono vicine, il Movimento 5 Stelle manderà a casa questa vecchia politica”.