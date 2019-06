A causa di una fuga di gas all’interno di un negozio per parrucchiera, dove si stavano eseguendo alcuni lavori, un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ustionato dalle fiamme che si sono sprigionate nel locale dopo un forte boato

.

PARAVATI DI MILETO (VV) – Paura questa mattina per un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un negozio per parrucchieri a Paravati di Mileto nel Vibonese. Per cause ancora in corso do accertamento, un 50enne del luogo, S.C., è rimasto gravemente ferito a seguito di un’esplosione provocata con molta probabilitĂ da una fuga di gas. L’uomo, mentre stava effettuando dei lavori edili, è stato investito in pieno dalla deflagrazione e che gli ha provocato ustioni diffuse per le quali si è reso necessario l’immediato trasporto in elisoccorso all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Alla forte esplosione, avvenuta in un locale interrato situato all’interno del negozio di parrucchiera, è seguito un incendio prontamente estinto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto anche per mettere in totale sicurezza la zona. L’esplosione ha divelto gli arredi presenti all’interno del negozio e danneggiato una vicina abitazione collegata al locale interessato dall’incidente tramite un pozzo luce. Quest’ultima abitazione ha riportato danni sulla copertura ed in alcuni locali interni dichiarati inagibili. Sul posto, per il coordinamento dell’intervento, i funzionari Domenico Ferito e Domenico Cosentino oltre a personale dei carabinieri della locale stazione.