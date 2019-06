Gli uomini delle fiamme gialle hanno individuato le 5 piantagioni nascoste tra la vegetazione in un luogo impervio nel comune di Fabrizia. Distrutte 268 piante che avrebbero potuto garantire guadagni illeciti fino a 250.000 euro

FABRIZIA (VV) – A bordo degli elicotteri della sezione aerea di Lamezia Terme, gli uomini della fiamme gialle hanno individuato nel comune di Fabrizia (VV), alcune coltivazioni sospette fra la fitta vegetazione che ricopre le alture e le strette vallive della zona delle Serre Vibonesi. Si tratta – sottolineano gli inquirenti – di un contesto difficile, con pochi sentieri disegnati e battuti, in cui riescono a muoversi con disinvoltura solo coloro che vivono nella zona. Il comando provinciale di Vibo Valentia ha organizzato, tramite il cruppo, un intervento a cui hanno partecipato aliquote della Stazione navale di Vibo Valentia considerata la prossimitĂ delle zone, al limite del confine provinciale reggino, dalla sede di Roccella Jonica, tratte dalla Sezione operativa navale omonima.

I militari, coadiuvati da un elicottero della sezione aerea di Lamezia, in funzione di appoggio e di ricerca di ulteriori siti della specie, hanno battuto l’area interessata, risalendo i pendii e individuando complessivamente, in un contesto privo di sentieri e indicazioni, una rudimentale rete di irrigazione a cui erano collegate 5 piantagioni di canapa indiana occultate dalla vegetazione di difficile accesso. Al termine di una giornata di ricerca complicata dalle condizioni dell’area e dalle alte temperature di questi giorni, i finanzieri hanno estirpato ben 268 piante, poi distrutte, e acquisito elementi per le successive indagini tese a individuare i responsabili. Le piante eliminate avrebbero potuto garantire guadagni illeciti sino a 250.000 euro.