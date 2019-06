Domani in Cittadella voto definitivo sul precariato

I sindacati: «Naturalmente saremo presenti anche questa volta con i lavoratori per sostenere questo atto di giustizia sociale»

CATANZARO – Il Consiglio Regionale di domani voterà un atto molto atteso dai lavoratori precari della Calabria. La delibera di Giunta Regionale verterà sulla storicizzazione delle risorse del precariato.

Una proposta di legge che, se approvata, e per come resa nota alle organizzazioni sindacali nel corso degli incontri e delle interlocuzioni avute con l’Assessorato al Lavoro e il competente Dipartimento Regionale, darebbe concrete speranze di fuoriuscita dalla condizione di precarietà che oggi pesa come un macigno sulla vita reale di migliaia di lavoratori e di lavoratrici che con spirito di abnegazione forniscono importati quanto indispensabili servizi nelle pubbliche amministrazioni.

Per Barletta, Cimino e Petrassi di FeLSA Cisl, NiDIL Cgil e UilTem.p@ «L’approvazione della proposta di legge inerente la storicizzazione delle risorse del precariato storico non può e non deve avere alcun colore politico. Rappresenta, per i successivi sviluppi che può ingenerare in termini di contrattualizzazione e stabilizzazione dei rapporti di lavoro, quel decisivo atto di giustizia e di riscatto da troppo tempo rinviato o scarsamente considerato dalla classe politica».

L’appello è rivolto all’intera classe politica regionale affinché domani si possa approvare immediatamente l’atto legislativo. «Naturalmente saremo presenti anche questa volta con i lavoratori per sostenere questo atto di giustizia sociale e una volta ottenuta l’approvazione della storicizzazione delle risorse del precariato storico chiederemo da subito un incontro alla Regione affinché si proceda celermente, come attività consequenziale e concordata con le organizzazioni sindacali alla emanazione di tutti gli atti conseguenti per mettere la parola fine ad anni di delusioni ed attese».