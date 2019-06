Cade in un tombino, ma il 118 arriva dopo 40 minuti

Un soccorritore per avviare le sofferenze dell’uomo ha portato sul posto un ombrellone affinché potesse ripararsi dal sole in attesa dell’ambulanza

SERRA SAN BRUNO (VV) – Un uomo di 46 anni, mentre stava percorrendo a piedi un tratto di marciapiede, é caduto a causa della mancata copertura di un tombino, procurandosi una lesione ad una gamba. L’episodio é accaduto a Serra San Bruno. Il ferito ha dovuto attendere oltre 40 minuti prima che sul posto giungesse un’ambulanza. L’attesa é stata resa ancora più disagiata dal sole cocente e dal caldo, appena mitigati da un ombrellone che un soccorritore ha portato sul posto. Alcuni cittadini che hanno assistito all’incidente hanno chiamato il 118, ma l’ambulanza dell’ospedale di Serra San Bruno e quella di Soriano Calabro erano impegnate in altri servizi. A prestare soccorso per primo all’infortunato é stato un medico di passaggio. Solo alle 12.45 è sopraggiunta l’ambulanza di una cooperativa, che ha consentito il trasporto in ospedale dell’infortunato per i necessari accertamenti.

Immagine di repertorio