I carabinieri intervengono per un incendio, scoprono una piantagione di marijuana

I militari forestali erano intervenuti a supporto dei Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento di un incendio ed hanno scoperto le piantine

LAMEZIA TERME – Una piccola piantagione di marijuana è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri di Lamezia Terme. La scoperta sarebbe stata casuale in quanto i militari erano intervenuti a supporto dei vigili del fuoco per un incendio in località Pastorizia. La coltivazione comprendeva 52 piantine alte circa mezzo metro e in buono stato vegetativo. I carabinieri della stazione Forestale hanno notato la piantagione di canapa nascosta in una piccola radura presente in un canneto. Sono stati avviati gli accertamenti e i riscontri utili per individuare i responsabili mentre le piante, sono state sequestrate e distrutte sul posto. Inoltre i carabinieri hanno trovato anche attrezzi agricoli, contenitori in plastica e del concime: tutto il materiale è stato sequestrato.