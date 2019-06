Provoca incidente e fugge, denunciato un ragazzo di 19 anni

Il ragazzo di 19 anni, è stato identificato ed ora è indagato per lesioni personali e omissione di soccorso. Sequestrata l’auto con la quale avrebbe provocato l’incidente

SERRA SAN BRUNO (VV) – Ha speronato un’altra auto in fase di sorpasso e dopo avergli tagliato la strada è scappato via, nonostante la vettura avesse avuto un incidente. L’automobilista è stato poi identificato dalla polizia di Serra San Bruno e denunciato. Si tratta di un diciannovenne, ora indagato per lesioni personali e omissione di soccorso.

Il fatto risale a lunedì quando gli agenti di una Volante sono intervenuti per l’incidente stradale. A bordo dell’auto incidentata un uomo, che ha riportato ferite lievi ma che ha raccontato di essere stato speronato da una vettura poi fuggita. Gli agenti, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, hanno prima individuato l’auto coinvolta, sottoposta a sequestro per effettuare i rilievi comparativi, e poi identificato il conducente.