San Luca, figlio del “boss Mancuso” insulta su Facebook Gratteri, Davi e Brugnano

Insulti a Klaus Davi, Giuseppe Brugnano, segretario nazionale del sindacato di polizia Fsp, ed al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, sono stati postati sulla sua pagina facebook da Marco Mancuso, figlio del presunto boss Giovanni, di Limbadi

SAN LUCA (RC) – Davi e Brugnano si erano candidati alle scorse elezioni comunali a San Luca, dove non si votava da 11 anni. La notizia – pubblicata sul Quotidiano del Sud – ha provocato una serie di reazioni. Per Valter Mazzetti, segretario generale dell’Fsp, “le offese rivolte a chi si √® presentato a San Luca nel segno dell’antimafia sono la reazione all’impegno di chi crede nello Stato, di chi esalta il valore della civile collaborazione, di chi non ha paura di dimostrare con chiarezza da quale parte stare. Fare una scelta netta di legalit√† smaschera subito chi fa scelte di segno opposto. Le affermazioni che si leggono sul profilo facebook a nome Mancuso sono chiare, non lasciano spazio a dubbi: se il partito dell’antimafia deve perdere, allora a vincere deve essere quello della mafia”.

Il parlamentare di Fdi, Questore della Camera, Edmondo Cirielli, sollecita il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad attivare “immediatamente tutte le procedure per garantire non solo la libera partecipazione democratica, in un territorio inquinato dalla ‘ndrangheta, ma soprattutto la sicurezza per affermare la legalit√† e la presenza dello Stato”. “L’arrogante violenza delle parole minacciose ed offensive scritte sui social contro Gratteri, Brugnano e Davi – afferma il deputato del Pd Antonio Viscomi – dimostra quanto sia ancora pi√Ļ efficace e quindi maggiormente temuta l’azione investigativa e repressiva della magistratura quando si salda alla reazione della societ√† civile ed all’assunzione di responsabilit√† di coloro che intendono operare, a tutti i livelli, nella sfera politica ed amministrativa. Ci√≤ che veramente fa paura alla criminalit√†, organizzata o meno, √® che ognuno faccia il proprio dovere, piccolo o grande che sia, e lo faccia nell’interesse comune”.

Solidariet√† a Gratteri, Davi e Brugnano √® stata espressa anche dal sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e dall’assessore alle politiche sociali Lea Concolino. “Le minacce apparse su Facebook – affermano – sono l’ennesimo, vigliacco tentativo di intimidire chi, come loro, lottano ogni giorno per garantire e far rispettare la legalit√†, lo Stato di diritto e la democrazia. Forse queste minacce che si susseguono sono indicative di quanto le istituzioni, la Magistratura, le forze sane della classe dirigente e della politica siano sulla strada giusta, quella stessa strada temuta dalle persone che temano venga loro meno il terreno sotto il quale hanno potuto camminare in passato”.

LA SOLIDARIETA’ DI WANDA FERRO

“Invito le autorit√† competenti a valutare l’opportunit√† di oscurare il profilo Facebook di Marco Mancuso, figlio del presunto boss di Limbadi, che ha rivolto commenti offensivi e minacciosi nei confronti del massmediologo Klaus Davi, candidato a sindaco di San Luca, del sindacalista di Polizia Giuseppe Brugnano, segretario nazionale del Fsp Polizia di Stato, e del capo della procura antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, segretario della Commissione parlamentare antimafia. ¬†“Oltre che al procuratore Gratteri, gi√† fatto oggetto di messaggi e commenti intimidatori da parte di appartenenti alle cosche – prosegue Wanda Ferro – rivolgo la mia solidariet√† a Davi e Brugnano, coraggiosi ispiratori della lista che ha avuto l’innegabile merito di favorire il ritorno della democrazia a San Luca.

Non √® stata certo una operazione di ricerca di visibilit√† personale, ma anzi ha restituito all’opinione pubblica una immagine nuova e diversa di un paese che merita normalit√†. La minacce di questo rampollo di ‘ndrangheta dimostrano che il lavoro di Davi e Brugnano ha colto nel segno: la mafia teme i cambiamenti culturali pi√Ļ delle operazioni di polizia. Le cosche temono quella piccola grande rivoluzione che parte dall’assunzione di responsabilit√† di ciascuno, dalle scelte quotidiane di chi, nelle cose che fa, percorre la strada delle regole e non quella della sopraffazione. La cosche temono che i cittadini tenuti sotto la cappa della paura comprendano che un’altra realt√† √® possibile, che un altro futuro √® possibile, e che la rivoluzione delle coscienze √® un’onda inarrestabile, che non pu√≤ essere frenata da minacce o atti di violenza.

L’importante √® che la comunit√† sia unita, che faccia da scudo a difesa di chi si schiera in prima linea, affinch√© non venga lasciato solo ed esposto alle ritorsioni. Per questo √® importante far capire che le parole di odio del giovane Mancuso non sono che il grido di dolore di un leone da¬†tastiera, e che dall’altra parte c’√® una societ√† di uomini e donne decisi a tenere la schiena dritta e a non avere cedimenti di fronte a chi deve sentire la responsabilit√† di avere macchiato di sangue una terra meravigliosa, di averne soffocato lo sviluppo e di avere negato un futuro a tanti suoi giovani. Per questo saremo sempre dalla parte di magistrati come Nicola Gratteri, degli appartenenti alle forze dell’ordine, dei giornalisti, degli insegnanti, degli amministratori sani e onesti, ma soprattutto dalla parte di quei giovani che rappresentano il futuro di quella Calabria che gente come quel Marco Mancuso continua a distruggere con la sua sottocultura di violenza e di morte, che non merita¬†di aver voce”.