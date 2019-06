Cocaina e ‘ndrangheta, dalla Colombia all’Europa sequestri e arresti (VIDEO)

In manette anche due latitanti italiani rintracciati in Colombia

ROMA – Sgominato traffico di cocaina dal Sud America all’Europa. L’operazione Edera ha portato oggi i carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, con la collaborazione della polizia colombiana, olandese e la gendarmeria francese, a disarticolare un’associazione criminale dedita al narcotraffico e riconducibile alla ‘ndrangheta reggina. La droga veniva importata dalla Colombia e dall’Ecuador, attraverso gli scali portuali di Anversa in Belgio, Rotterdam in Olanda e Gioia Tauro in Calabria nonché tramite trasporti su gomma, per poi essere destinata alla vendita nel Nord Europa, in Canada e in Italia soprattutto tra Lombardia e Veneto. Nel corso dell’attività investigativa sono stati sequestrati centinaia di chilogrammi di stupefacenti e arrestati due latitanti italiani che avevano trovato rifugio in Colombia. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nella conferenza stampa che si terrà alle 11.00 presso il comando provinciale di Reggio Calabria.

