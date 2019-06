L’incidente, avvenuto nel Comune di Copanello, ha visto coinvolte una Fiat Multipla, una Ford Focus ed un automezzo da cantiere. Intervenuti i vigili del fuco, i carabinieri e personale del 118 che ha trasportato in ospedale due feriti

BOTRICELLO (CZ) – Un incidente stradale si è verificato nel primissimo pomeriggio sulla Strada Statale 106 Jonica nel Comune di Botricello. Squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina, carabinieri e personale sanitario sono intervenute intorno alle 14.30 all’ingresso del centro abitato del comune jonico dove, per causa ancora in corso di accertamento, si sono scontrati tre mezzi: una Fiat Multipla, una Ford Focus ed un automezzo da cantiere. Nell’incidente sono rimasti feriti i conducenti delle due vetture, soccorse sul posto e prese poi in cura dal personale del 118 che le ha trasportate in ospedale.

Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri per accertare la dinamica del sinistro, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti in attesa del soccorso stradale. Sul posto anche personale dell’Aans chiamato al ripristino della viabilitĂ che ha subito code e rallentamenti a causa del transito alternato su unica corsia.