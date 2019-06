La protesta di Forza Italia: calabresi tutti a Roma il 18 contro il decreto sanità

Per Forza Italia un decreto incostituzionale che mortifica i calabresi chiamati a raccolta in piazza Montecitorio dal senatore Siclari il 18, per protestare con il decreto speciale sulla sanitĂ “con questo decreto definite i calabresi criminali”

CATANZARO – “Con questo Decreto SanitĂ Calabria avete voluto certificare sia la lotta di potere e di poltrone tra il ministro Grillo e Oliverio, sia la demagogia della vostra politica che lascia il commissariamento che ha giĂ fallito da 10 anni. Un decreto che non parla di sanitĂ e non destina un solo euro all’assistenza sanitaria calabrese. Siete, però, dei fenomeni, avete aggiunto qualcosa di nuovo: i calabresi nel vostro decreto sono considerati criminali“. Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia Marco Siclari che annuncia una protesta in piazza Montecitorio.

“Mandate in dissesto le ASP – aggiunge – a causa dei bilanci non presentati dai dirigenti con l’obiettivo di fare chiudere i laboratori ed i centri di diagnosi e terapia (perchĂ© criminali) facendo pagare le vostre scelte sulla nostra pelle. Non volete garantite le prestazioni specialistiche ed ambulatoriali, i bambini faranno delle lunghissime liste di attesa, gli anziani rinunceranno alle cure. Bisogna approvare i nostri emendamenti che interpretano le esigenze vere del territorio e che possano garantire servizi di qualitĂ per tutti. Il 18 giugno alle ore 13:00 – conclude – i calabresi saranno a Roma, a Piazza Montecitorio, chiedendo di essere guardati negli occhi, perchĂ© nei loro occhi vedrete l’onestĂ di una popolazione che è di certo maggiore di quella di molti politici che gridano onestĂ . Siamo italiani. Concittadini miei, dedichiamo un giorno alla nostra dignitĂ e onorabilitĂ . Si parla di noi nel Decreto Calabria. Dobbiamo essere tutti a Roma per i nostri figli e i nostri genitori. Non costa nulla. Partiranno diversi pullman  – conclude – da tutte le province”

Decreto è incostituzionale che offende la dignità dei calabresi

Nel frattempo questa mattina il senatore Giuseppe Mangialavori ha presentato nell’Aula di palazzo Madama una pregiudiziale di costituzionalitĂ al decreto legge sulla sanitĂ in Calabria “Il decreto è incostituzionale – spiega il senatore di Forza Italia – perchĂ© in primo luogo toglie poteri devoluti alla Regione e perchĂ© invece di occuparsi delle problematiche vere che affliggono i malati e gli operatori della sanitĂ , mira a occupare poltrone. E‘ un decreto che fa fare passi indietro alla sanitĂ calabrese e per tali motivi ho presentato una pregiudiziale di costituzionalitĂ ”