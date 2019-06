Sostanza giallastra sulla costa jonica. L’Arpacal rassicura “è polline di pino”

Dopo le tante segnalazione di cittadini, ma anche delle competenti Capitanerie di Porto, il Centro Strategia Marina dell’Arpacal, dopo aver effettuato gli esami di laboratorio, ha confermato che la sostanza giallastra è polline di pinacee

.

COSENZA – Nessun inquinamento o sversamento di sostanze pericolose in mare. Quella striscia gialla presenti in alcuni tratti del litorale jonico calabrese è polline di pinacee. A fare chiarezza è l’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Calabria che ha rassicurato tutti dopo gli esami di laboratorio effettuati su un campione prelevato della sostanza galleggiante effettuati dal Centro Strategia Marina.

“Nel weekend da poco trascorso – scrive una nota dell’agenzia regionale – i contatti social e telefonici dell’Arpacal, ma anche delle competenti Capitanerie di Porto della costa jonica calabrese, sono stati sollecitati da richieste di chiarimenti in merito alla presenza di una lunga strisce gialle nastriformi lungo i litorali calabresi. Per spiegare la natura del fenomeno è intervenuto il dottor Emilio Cellini, direttore del Centro regionale strategia marina dell’Arpacal, che conferma come l’analisi di laboratorio del campione di questa sostanza galleggiante confermi la presenza di polline di pinacee.

“Per quanto spiacevole alla vista e al tatto – spiega Cellini – il fenomeno non è collegabile a inquinamento, ma alla struttura microscopica del polline di pino, che presenta due sacche aeree (tecnicamente dette vescicole anemofile) utilizzate per favorire lo spostamento in aria. Proprio per le sue dimensioni (è uno dei pollini più grandi) il polline delle pinacee si aggrega ed essendo idrofobo galleggia sulla superficie del mare“.

“Il gioco dei venti e l’azione delle correnti – precisa ancora Cellini – contribuisce all’aggregazione dei granelli in grosse chiazze, segnalate sotto costa in tutto il Mar Ionio e Tirreno, che possono essere scambiate per sversamenti di altra natura o incorporare al loro interno altri oggetti galleggianti. Il Centro regionale strategia marina dell’Arpacal prosegue i controlli sulle acque marino-costiere e sul rilevamento dei pollini, pubblicando i risultati nelle rispettive sezioni del sito www.arpacal.it e comunicandoli alle autorità competenti”.