Processo per l’attentato a Matteo Vinci, inviata una lettera al ministro Bonafede

Dopo il rinvio dell’udienza del processo per l’attentato dinamitardo che ha provocato la morte del biologo Matteo Vinci, il legale della famiglia ha scritto al ministro della Giustizia

VIBO VALENTIA – “Questa mattina ho scritto una lettera al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, per informarlo del fatto che, a causa di un vizio di notifica, o meglio di una notifica arrivata tardivamente, i presunti assassini di Matteo Vinci, il giovane biologo morto all’interno della propria autovettura fatta esplodere con un ordigno a distanza nell’aprile dello scorso anno, potrebbero tornare presto a piede libero”. Lo afferma l’avvocato Giuseppe De Pace, legale della famiglia della vittima.

“Il 26 giugno 2018 – prosegue – la Dda di Catanzaro ha tratto in arresto i presunti autori della strage di Limbadi, tutti appartenenti al clan Mancuso. Solo il 16 maggio di quest’anno la Procura della Repubblica competente ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio al Gup, il quale, in pari data, ha provveduto ad emettere il decreto di fissazione dell’udienza preliminare per il 7 giugno 2019. Ai sensi di legge, la notifica alle parti doveva compiersi entro il 28 maggio. Per ragioni ad oggi sconosciute la notifica all’imputata Lucia Di Grillo √® stata fatta solo il 4 giugno, tre giorni prima dell’udienza. Il Gup, come suo obbligo, ha disposto il rinvio dell’udienza al 21 giugno. Detto ci√≤, se la notifica del verbale non verr√† effettuata entro il giorno 11 giugno 2019, e cio√® fra soli tre giorni, il processo subir√† un ulteriore rinvio e, per conseguenza, gli imputati, il 26 giugno, termine di scadenza della custodia cautelare, verranno rimessi in libert√†”.

La protesta di Rosaria Scarpulla

Ieri, ricorda il legale, la signora Scarpulla, madre di Matteo, “ha occupato la Stazione dei Carabinieri di Limbadi chiedendo agli stessi di attivarsi, immediatamente e senza ulteriori indugi, a notificare la data della prossima udienza all’imputata Di Grillo. La mia assistita, sentendo come concreta la possibilit√† dell’imminente scarcerazione dei presunti assassini di suo figlio, teme fortemente per la propria incolumit√† e per quella del marito, rimasto gravemente ferito durante l’esplosione che ha ucciso Matteo”. “Com’√® evidente – conclude l’avvocato – in uno scenario cos√¨ allarmante, solo il repentino e diretto intervento del Ministro della Giustizia pu√≤ consentire l’effettuazione di quegli adempimenti di legge che costituiscono i presupposti necessari al proseguimento di un giusto processo”.

“√ą per questo motivo – afferma De Pace – che stamattina ho chiesto personalmente al Capo di Gabinetto del Ministro di attivarsi per sottoporre allo stesso la mia richiesta. Confido, dunque, in un’azione concreta e tangibile da parte del Ministro Bonafede poich√© √® inaccettabile che in uno stato democratico in cui la lotta alla mafia dovrebbe essere l’obiettivo principale e non barattabile da parte della politica, della magistratura e delle Istituzioni tutte, possano verificarsi simili storture”. “Lo Stato – conclude il legale – non pu√≤ permettersi di abbandonare la famiglia Vinci, cos√¨ come tutte quelle altre famiglie che tanto coraggiosamente si sono esposte in prima persona dicendo no alla protervia e alla violenza mafiosa”.