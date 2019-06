Il traffico ha subito disagi. Il mezzo pesante si è messo di traverso nella galleria. Ferito il conducente

SEMINARA (RC) – Un camion adibito al trasporto di frutta e verdura √® finito, per cause ancora da accertare, di traverso ed ha perso il carico sull’A2 ‚ÄėAutostrada del Mediterraneo‚Äô in direzione nord al km 407,200, in corrispondenza di Seminara nel reggino, nella galleria Barritteri. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e gli operatori di Anas per ripristinare la viabilit√† e consentire la ripresa del traffico in direzione nord che √® stato deviato allo svincolo di Bagnara Calabra con rientro in autostrada a Palmi.

Secondo i primi accertamenti l’incidente √® avvenuto in piena curva, in discesa e all’interno della galleria. Il conducente del mezzo √® rimasto ferito ma non in modo grave.