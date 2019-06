Ancora violenza su minori: abusa della nipotina, arrestato

Ancora una caso di abusi e violenza. Protagonista stavolta un uomo di 36 anni, zio della vittima, una ragazzina minorenne

LAMEZIA TERME – Negli ultimi tempi a Lamezia Terme si sono registrati diversi casi di violenza: dai maltrattamenti ai danni di bambini di una scuola al maestro che molestava le piccole alunne per finire all’amico di famiglia che avrebbe tentato di abusare di una bimba di 11 anni, in un ristorante. Ed ora un altro grave caso di abusi, ancora da Lamezia Terme. Stavolta i fatti sarebbero avvenuti in ambito familiare. Uno zio 36enne avrebbe abusato della nipote non ancora 14enne.

Secondo il racconto della stessa vittima, l’uomo avrebbe approfittato della difficile situazione familiare della ragazzina, che per questo motivo, trascorreva molto del tempo in compagnia di suo zio. Ma il rapporto non era affatto ‘amorevole’ e sarebbe andato oltre. La ragazza, hanno ricostruito poi i militari, a causa di quanto stava avvenendo, spesso scoppiava a piangere improvvisamente e apparentemente senza motivo. Una vicenda andata avanti fino a quanto la vittima ha realizzato cosa stesse davvero succedendo ed ha avuto la forza di reagire raccontando tutto ai propri genitori. Da qui è poi scaturito l’arresto del 36enne. Ancora una volta i Carabinieri ha lanciato un appello alle vittime: “Possiamo aiutarvi: abbiate coraggio, superate le barriere del timore, della vergogna, dei pregiudizi e denunciate”.